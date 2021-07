Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter SMURD de la Iasi a intervenit, la solicitarea autoritatilor din Republica Moldova, pentru transportarea de la Ungheni la Chisinau a unui barbat cu arsuri pe 85% din suprafata corpului. ”In cursul zilei de ieri (n.r. – marti), colegii nostri de la Punctul de Operate Aeromedical Iasi au fost…

- In dupa amiaza zilei de 13 iulie un echipaj aero – medical SMURD Iași a efectuat o misiune aeriana pentru a transporta de la Ungheni la Chișinau un barbat in varsta de 55 ani. Conform datelor IGSU, acesta a suferit arsuri de gradul I, II și III pe 85% din suprafața corpului.

- In dupa amiaza zilei de 29 iunie un echipaj aero – medical SMURD Iași a efectuat o intervenție aeriana pentru a transporta de la Ocnița la Chișinau un barbat in varsta de 60 de ani, in urma agravarii unei maladii сronice. Pacientul a fost preluat de la spitalul raional din Ocnița și adus cu elicopterul…

- In dupa amiaza zilei de 29 iunie un echipaj aero – medical SMURD Iași a efectuat o intervenție aeriana pentru a transporta de la Ocnița la Chișinau un barbat in virsta de 60 de ani, in urma agravarii unei maladii сronice. Pacientul a fost preluat de la spitalul raional din Ocnița și adus cu elicopterul…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost transportat de la Ocnita la Chisinau, in urma agravarii unei maladii cronice.Pacientul a fost preluat de la spitalul raional din Ocnița și adus cu elicopterul la Chișinau.

- Detasamentul Sighet a intervenit, alaturi de un echipaj SAJ, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament. In momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta in bucatarie. Se pare ca proprietarul a lasat ceva nesupravegheat pe aragaz. In urma incendiului a rezultat o victima, cu…

- Elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeromedical Iasi a fost solicitat sa intervina pe teritoriul Republicii Moldova, pentru salvarea unui tanar de 21 de ani, care a suferit multiple traumatisme in urma unui accident de circulatie. Potrivit Inspectoratului General de Aviatie al MAI,…

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, cu arsuri pe 50% din suprafata corpului a fost transferat, joi, in Munchen, Germania, cu o aeronava SMURD, a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). "Joi, aeronava SMURD Cessna Citation V, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat…