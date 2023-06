Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre Iga Swiatek s-a calificat luni in sferturile de finala de la Roland Garros, dupa 31 de minute de joc, conducand cu 5-1 in primul set, dupa ce adversara sa, Lesia Turenko, s-a retras.Turenko a solicitat prezenta medicului la scorul de 1-5, conform News.ro. CITESTE SI Andreea…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus lejer in optimi, in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA). CITESTE…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-4, 6-1, 6-4, pe chinezul Zhizhen Zhang (locul 71 ATP), intr-o partida disputata sambata.Ruud (24 ani), finalistul editiei trecute…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina (6 WTA, favorita nr. 7) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, de cehoaica Marketa Vondrousova (70 WTA).Ribakina…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marti, in sferturi la Mastersul 1000 de la Madrid.Alcaraz a fost expeditiv in fata germanului Alexander Zverev, locul 16 mondial, scor 6-1, 6-2, dupa o ora si 22 de minute, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells California , dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a reusit sa o invinga, marti, pe Caroline Garcia, numarul cinci mondial, cu 6 4, 4 6, 7 5, conform Agerpres.roCirstea…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Chelsea – Dortmund 2-0 și Benfica – Club Brugge 5-1 au fost meciurile serii in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Chelsea a reusit sa intoarca scorul din tur si s-a calificat in sferturile de finala. De cealalta parte, Benfica nu a avut nicio emotie cu Club Brugge. Dupa ce in tur, Chelsea a pierdut…