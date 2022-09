Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek și-a respectat statutul de principala favorita și a devenit regina la US Open pentru prima oara in cariera, dupa ce s-a impus in finala de pe Arthur Ashe, scor 6-2, 7-6(5) vs Ons Jabeur. Dupa o ora și 51 de minute de joc, sportiva din Polonia a obținut al treilea sau titlu de Grand Slam.

- Caștigatoare a competiției in 2019, Bianca Andreescu demonstreaza și in acest an ca se simte bine la US Open. Sportiva care reprezinta Canada s-a calificat in turul al treilea, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Beatriz Haddad Maia, scor 6-2, 6-4. Campioana in aceasta vara la Nottingham și la Birmingham…

- Simona Halep (30 de ani, locul 6 WTA) a ajuns la New York pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Jucatoarea romana de tenis a postat, pe rețelele sociale, un citat care i-a aparținut fostului președinte american John F. Kennedy: “Victoria are o mie de tați, dar infrangerea este orfana“.…

- Liderul mondial Iga Swiatek, 21 de ani, nu a trecut mai mult de doua tururi la Toronto, respectiv Cincinnati și crede ca unul dintre motive este faptul ca in circuitul american, la turneele premergatoare US Open și la Grand Slam, se folosesc mingi diferite pentru circuitul feminin. US Open 2022 este…

- Simona Halep a parasit Wimbledon 2022 in faza semifinalelor, fosta lidera WTA fiind invinsa de Elena Rybakina. Patrick Mouratoglou, antrenorul sportivei, a anunțat care vor fi turneele la care va participa in urmatoarea perioada jucatoarea noastra. Antrenorul francez cu origini grecești a anunțat care…

- Jucatoarea de tenis Elena Ribakina (Kazahstan; 23 WTA, cap de serie nr. 17) a castigat editia 2022 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce s-a impus, in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2, in fata tunisiencei Ons Jabeur (2 WTA, cap de serie nr. 3). Ribakina, care in semifinale a eliminat-o pe…

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon 2022! Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2. Elena Rybakina a atins apogeul unei cariere incepute cu titlul cucerit pe zgura de la București, in 2019. Kazaha și-a trecut…

- Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA) și Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) se infrunta astazi, de la ora 16:00, live pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport, pentru trofeul de la Wimbledon. Cine-l va caștiga va pune in vitrina cea dintai cupa de Mare Șlem a carierei. Turneul feminin iși va gasi azi…