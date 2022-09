Stiri pe aceeasi tema

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 4 mondial, s-a calificat, sambata dimneata, in finala US Open, unde il va avea ca adversar pe norvegianul Casper Ruud, locul 7 mondial. Invingatorul din acest meci va deveni noul lider ATP, in locul rusului Daniil Medvedev, potrivit news.ro.

Poloneza Iga Swiatek (locul 1 WTA) si tunisianca Ons Jabeur (locul 5 WTA) vor disputa finala turneului de Grand Slam US Open. Jabeur, favorita 5, a trecut in semifinale de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 17 WTA, scor 6-1, 6-3. La randul ei, Iga Swiatek, favorita principala, a invins-o pe sportiva…

- US Open a ramas fara liderul mondial, Daniil Medvedev fiind eliminat inca din optimile competiției de la Flushing Meadows. Nick Kyrgios a reușit unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, australianul trecand de campionul en-titre de la New York.

Ilinca Dalina Amariei (20 ani) a obtinut, duminica, primul sau titlu ITF la simplu din cariera, dupa ce a invins-o pe elvetianca Alina Granwehr, cu 6-1, 6-2.

Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, a declarat ca ar fi incantata sa o aiba adversara pe Serena Williams la turneul de la Cincinnati, insa a precizat ca de fiecare data cand o vede pe americanca uita ca este numarul 1 mondial, potrivit news.ro.

- Simona Halep, locul 18 mondial si cap de serie numarul 16, a fost invinsa, joi, de sportiva din Kazahstan Elena Ribakina, locul 23 WTA si cap de serie 17, in semifinalele turneului de la Wimbledon. Halep a pierdut confruntarea cu Ribakina cu scorul de 3-6, 3-6, intr-o ora si 15 minute. Ribakina a facut…

Finala turneului WTA 500 de la Berlin, dotat cu premii totale de 757.900 dolari, se va disputa intre elvetianca Belinda Bencic, campioana olimpica si numarul 17 mondial, si tunisianca Ons Jabeur, principala favorita si nr.4 mondial.