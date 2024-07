Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Anca Todoni, la debutul sau intr-un turneu de Mare Șlem, a reușit sa se califice in turul al doilea la Wimbledon, invingand-o pe sarboaica Olga Danilovic cu scorul de 7-5, 6-1. Todoni, in varsta de 19 ani și ocupanta locului 142 in clasamentul mondial WTA, a venit din calificari…

- Numarul 131 WTA, Irina Begu, 33 de ani, a cedat in runda a doua a concursului de categorie WTA 125 de la Valencia in fața letonei Darja Semenistaja, 21 de ani, # 116 WTA, 6-3, 3-6, 4-6, dupa 2 ore și 19 minute de joc. Calificata pentru a șasea ora in cariera in turul al treilea la Roland Garros, unde…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos in turul 3 la Roland Garros, dupa ce s-a impus in doua seturi in fața Lindei Noskova. Romanca a obținut o victorie mai rapida, poate, decat se aștepta și va evolua in runda urmatoare impotriva Varvarei Gracheva sau a Bernardei Pera. Romanca a inceput extrem de bine…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial al tenisului feminin, a trecut usor joi de americanca Madison Keys, cu 6-1, 6-3, si s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro.

- Echipele Florida Panthers si Carolina Hurricanes au castigat meciurile disputate joi seara in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL) si mai au nevoie de o singura victorie pentru a-si asigura calificarea in turul secund play-off-ul Cupei Stanley.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, miercuri, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech, cu 7-5, 6-2.

- La revenirea in circuitul profesionist dupa mai bine de trei luni de absența, Rafael Nadal s-a calificat in turul secund al turneului ATP 500 de la Barcelona, dupa ce l-a invins pe italianul Flavio Cobolli in doua seturi, 6-2, 6-3. Rafael Nadal s-a impus lejer, dupa o ora si 25 de minute de joc, in…

- Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, marti, dupa ce a castigat in fata ucrainencei Katarina Zavatka in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-4. Bara (29 ani, 178 WTA) s-a impus dupa doua ore si 23 de minute.…