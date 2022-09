Iga Swiatek a câştigat US Open

Liderul WTA, poloneza Iga Swiatek, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, al treilea săuu trofeu de grand slam. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politică de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivități și documente incendiare.… [citeste mai departe]