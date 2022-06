Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a caștigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, pentru a doua oara in cariera sa, dupa ce a invins-o sambata in finala, cu 6-1, 6-3, pe americanca Corie „Coco” Gauff. Swiatek, noua stea a tenisului mondial, care a implinit saptamana…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, 18 ani, locul 23 mondial, s-a calificat joi in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, trecand in semifinale de italianca Martina Trevisan (59 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-1, dupa o ora si 28 de minute, transmite AFP, potrivit agerpres. Fii…

- Iga Swiatek nu mai pare in lupta cu adversarele, ci cu recordurile! Liderul mondiala cucerit duminica al cincilea turneu consecutiv in circuitul WTA, invingand-o categoric pe Ons Jabeur (Tunisia, 7 WTA) in finala de la Roma, scor 6-2, 6-2! In pofida faptului ca Ons Jabeur se afla și ea in cea mai buna…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat pentru al doilea an consecutiv turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe tunisianca Ons Jabeur, in finala disputata duminica la Foro Italico.…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.527.250 de euro, iar duminica va incerca sa castige al cincilea titlu consecutiv din acest sezon, dupa succesele de la Doha, Indian Wells,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 24, a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a patra favorita, cu 7-6 (6), 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari. Accidentata la coapsa stanga, Halep…