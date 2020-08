Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Botoșani a invins-o in deplasare pe Ordabasy, din Kazahstan, cu scorul de 2-1, și s-a calificat in turul 2 preliminar al Europa League. Cele doua formații au oferit un fotbal spectaculos...

- FC Botoșani merge in turul 2 preliminar al Europa League dupa o victorie obținuta in Kazahstan, pe terenul celor de la Ordabasy. A fost 2-1 pentru formația pregatita de Marius Croitoru, pentru care au marcat Holzman, minutul 25, și Dzugandzic, minutul 33. De partea cealalta, reușita gazdelor a fost…

- Antrenorul FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, marti, ca echipa sa va juca ofensiv impotriva formatiei Ordabasi Simkent din Kazahstan, in primul tur preliminar al Europa League. Croitoru, care in cariera sa de jucator a evoluat in Kazahstan, admite ca adversarul de joi are cu 5% mai multe sanse…

- Finantatorul formatiei FC Botosani, Valeriu Iftime, si-a manifestat, luni, satisfactia fata de rezultatul tragerii la sorti pentru primul tur preliminar al Europa League la fotbal. El a declarat, pentru AGERPRES, ca echipa Ordabasi Simkent din Kazahstan este una "accesibila" si spera intr-o…