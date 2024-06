Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a fost gasit spanzurat in curtea casei și-a ucis inainte soția cu o bardița și a lasat-o in pat intr-o balta de sange. Descoperirea macabra a fost facuta de mama femeii, ingrijorata ca fiica ei nu a mai ajuns la locul de munca in acea zi.

- Inca un proces pierdut de Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botoșani in litigiile de munca deschise dupa cazul Alexandra. Dupa ce, in luna aprilie, unitatea medicala a fost obligata de instanta sa plateasca despagubiri asistentei care a fost de garda in noaptea in care tanara mama a murit in…

- Ciuca: am venit in fața dumneavoastra nu sa va spunem vorbe goale, ci sa va spunem ce au facut administrațiile liberale„PNL are aceste valori. PNL are sintagma nationala in denumire. Asta inseamna patriotism, asta inseamna legare de istorie, de credinta noastra crestina, de traditii, de tot ceea ce…

- EXERCIȚIU: ISU Botoșani, misiuni de SALVARE in cazul unor MARI incendii pe timp de SEARA Un incendiu violent s-a produs la o fabrica de prelucrare a maselor plastice din Zona Industriala a municipiului Botoșani. Din cauza fumului dens și a blocarii cailor de evacuare, doi muncitori nu au reușit sa iasa…

- Cazul tinerei Alexandra Ivanov , gravida moarta cu zile la maternitatea din Botoșani, nu este, din pacate, singular. O femeie de 38 de ani, insarcinata in patru luni, s-a stins din viața la nici 24 de ore de la internarea in Spitalul Județean Bacau. Familia femeii ii acuza pe medici de neglijența și…

- Radu Ayan a fost cautat cu disperare de peste 200 de oameni in urma cu o zi, dupa ce a disparut, in timp ce se afla in grija bunicii. Acum, autoritațile vor sa ia primele masuri, dupa ce copilul ar fi plecat intr-un moment de neatenție.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cautarile au continuat pe tot parcursul noptii de duminica, iar in cursul diminetii de luni echipelor de cautare s-ar alaturat forte de ordine din cadrul Inspectoratelor Judetene de Jandarmi (IJJ) Suceava si Bacau."Politistii,…