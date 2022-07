Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani continua campania de transferuri penru noul sezon. Moldovenii au rezolvat azi mutarile a 3 fotbaliști importanți. Valeriu Iftime, președintele celor de la FC Botoșani, a dezvaluit ca i-a adus la echipa pe Kevin Boli (31 de ani), cvatruplu campion al Romaniei cu CFR Cluj, Jonathan Varane…

- Ivorianul Ulrich Meleke (23 de ani) a caștigat procesul cu CFR Cluj și a semnat cu FC Voluntari din postura de jucator liber de contract. CFR Cluj l-a cumparat pe Meleke vara trecuta, de la FC Botoșani, in schimbul sumei de 350.000 de euro. Fundașul central ivorian a fost imprumutat stagiunea trecuta…

- Christopher Braun (30 de ani), fundaș dreapta adus de CFR Cluj de la FC Botoșani, a oferit primul interviu din postura de jucator al „vișiniilor”. In cadrul dialogului, fundașul neamț cu origini ghaneze s-a amuzat pe seama similaritații de nume cu cantarețul american Chris Brown. „Prima oara cand merg…

- Junior MotorSport are pregatita ziua de duminca, 12 iunie 2022, inaugurarea și prezentarea clubului nou deschis la Cluj. Dupa București, Timișoara, Craiova, Brașov, Tg. Mureș, Iași, Botoșani, copiii și adolescenții cu varste cuprinse intre 8 și 18 ani din Cluj vor avea ocazia sa parcurga traseul de…

- Martin Remacle, belgianul imprumutat de FC Botoșani la U Cluj, spera ca ardelenii sa prinda in extremis locul 2 in Liga 2 pentru a nu ajunge la baraj cu Dinamo. Dinamo are șanse ce depașesc sfera miracolului de a mai evita antepenultimul loc in clasament, ceea ce duce „haita" la baraj cu poziția a…