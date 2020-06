IFN-urile au înregistrat anul trecut un profit de 691,7 milioane lei Institutiile financiare non-bancare (IFN-uri) din piata locala au inregistrat in 2019 un profit agregat de 691,7 milioane lei, in crestere cu 17,6% fata de anul anterior, potrivit raportului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pe anul 2019. In 2018, profitul agregat al IFN-urilor din piata locala era de 587,8 milioane lei. Cea mai importanta parte a profitului a fost concentrata, in 2019, la nivelul IFN-urilor din Registrul special. "Profitul agregat al institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special a fost de 676,5 milioane lei, iar cel al institutiilor inscrise doar in Registrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

