Stiri pe aceeasi tema

- Prima finanțare din Europa Centrala și de Est pentru imprumuturi blue va sprijini proiectele de economie blue din Romania. Imprumutul de 100 de milioane de euro a fost acordat de IFC Bancii Transilvania.

- Politic Declarație de presa / Senator PSD Danuț Cristescu: “Ajutor financiar pentru combustibil acordat transportatorilor și distribuitorilor!” mai 19, 2022 08:54 Guvernul a aprobat astazi (n.r. – miercuri, 18 mai) inca o propunere PSD inclusa in pachetul “Sprijin pentru Romania”: ajutorul financiar…

- Ministerul Finanțelor a publicat in 03.05.2022 un proiect legislativ prin care propune o schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000…

- „O noua masura din pachetul “Sprijin pentru Romania”, supusa adoptarii Guvernului Romaniei. Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale. Valoarea ajutorului…

- In multe judete cei din mediul rural au fost mai responsabili.La inceputul acestui an aproape 22 de milioane de romani figurau cu domiciliul in Romania, desi peste 4, 5 milioane traiesc si lucreaza in strainatate. Practic cei care au ramas aici sunt tot mai puțini și mai in varsta. Potrivit Institutului…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte in contextul pandemiei de coronavirus”, anunta CE. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de…

- Banca Transilvania acorda credite Noua Casa cu o dobanda de 2% + IRCC (1,17%). Din plafonul total de 1,5 miliarde de lei pentru bancile din program, aproape 250 de milioane de lei au revenit Bancii Transilvania. Anul trecut, soldul creditelor imobiliare acordate de BT – incluzand imprumuturile Noua…