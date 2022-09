IFA 2022: HMD prezintă telefoanele Nokia X30 5G şi G60 5G cu dotări midrange, 3 ani de actualizări Android HMD Global se numara la randul sau printre companiile prezente la IFA 2022, in Berlin, acolo unde a adus nu mai putin de 3 telefoane noi si o tableta. Cele mai puternice doua telefoane sunt Nokia X30 5G si Nokia G60 5G, care impart procesorul Snapdragon 695. Ele mai au ceva in comun si anume faptul ca vor primi 3 ani de actualizari Android. Nokia X30 5G Nokia X30 5G este realizat din aluminiu 100% reciclat, care da nastere unei rame aratoase, in vreme ce in spate avem plastic 65% reciclat. Si cutia merge in aceeasi directie, fiind realizata in proportie de 94% din hartie reciclata. Nu avem nici… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

