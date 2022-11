In sfarșit, vremea și vremurile s-au mai indreptat. Odata cu ele, simtim mai mult nevoia de evadare, de natura, de libertate, si poate si de putina adrenalina. Iubesc sa fiu in natura, in liniste, dar si sa am parte de ceva adrenalina. Ah, si sa fie si aproape de Bucuresti, daca se poate, nu de alta, dar, uneori ma hotarasc spontan sa plec si am nevoie sa fie cat mai aproape, evitand pe cat se poate Valea Prahovei. O zona mai putin exploatata turistic, zona Muscelului, este una splendida, cu peisaje si paduri cat vezi cu ochii, iar in departare se vad muntii, Iezer Papusa, de parca i-ar fi pictat…