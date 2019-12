Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a initiat un sondaj de opinie pe Facebook, dupa ce a interzis difuzarea de manele in spatiul public. El intreaba cetatenii daca sunt de acord cu masura lui. ”Ieri am interzis interpretarea/difuzarea de manele in aer liber pe domeniul public in Timisoara, precum si…

- Proprietarii de cladiri istorice din centrul Timișoarei risca sa plateasca amenzi drastice și impozite majorate in cazul in care nu vor reabilita fațadele degradate pana la finalul anului viitor. Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care susține ca cele trei piețe principale…

- „Va invitam sa petrecem impreuna, pe 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei și sa-ncingem hora, in Piața Traian, la Targul de Produse Tradiționale!”, suna invitația societații de piețe, facuta pe Facebook. Potrivit celor de la piețe, se vor gati mii de porții de fasole cu ciolan și…

- Va reamintim ca, la inceputul lunii noiembrie, primarul Nicolae Robu cerea, pe Facebook, timișorenilor sa doneze bani pentru ridicarea Monumentului Revoluției. Pana acum, adica dupa trei saptamani, primarul Timișoarei spune ca s-au strans circa 8.000 de lei, dar are promisiuni ca va…

- O fetița in varsta de doar 9 zile are nevoie de ajutor! Eva Raisa s-a nascut miercuri, 13 noiembrie 2019 la clinica Neonatologie Ginecologie 1 și are nevoie de sange. „Avem nevoie de donari de sange pentru micuta noastra Lucaci Eva-Raisa. Daca puteti sa mergeti la centrul de transfuzii cu specificatia…

- Auzind ca primarul Nicolae Robu și-ar dori foarte mult o parcare inteligenta, chiar Smart, in centrul Timișoarei, parcarile din centrul Timișoarei au decis unanim ca și ele și-ar dori un primar inteligent. Dar cum parcari in centrul Timișoarei nu prea exista in portofoliul de realizari al liberalului…

- De luni de zile, trotuarele din zona centrala sunt sparte, iar oamenii reclama ca au dificultati, inclusiv la trecerile de pietoni, unde nu au acces civilizat. Motiul acestei situatii neplacute ne e prezentat de primarul Nicolae Robu, care are planuri mari, surprinzatoare pentru trotuarele noastre.…

- Lucrarile la carosabilul si la bordurile de la strazile din zona centrala a Timisoarei au fost finalizate, anunta cu mandrie primarul Nicolae Robu. Dupa ce a fost acuzat ca a blocat toata circulatia in oras pentru asemenea interventii, el motiveaza si de ce nu se lucreaza noaptea. Printr-o noua postare…