Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe magazine cosmetice din Marea Britanie au picat prada hoților. Mai nou, aceștia invața de pe TikTok cum sa fure. Exista un canal dedicat acestui tip de conținut. Atat pe Tik Tok cat și pe Youtube pot fi vazute tutoriale despre cum poți fura cosmetice. Fenomenul a luat amploare. Lucratorii comerciali…

- Digi24 continua campania „Avem același sange”, prin care face un apel tuturor romanilor sa faca un gest simplu, dar care inseamna enorm pentru cei care au nevoie de o trasfuzie de sange. Cel mai amplu și ambițios proiect al unei televiziuni de știri este astazi in Teleorman.

- Oamenii de știința spun ca manuscrisele antice de la Herculaneum sunt acum lizibile datorita tehnologiei AI. Dupa ce au supraviețuit erupției Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr., documentele vechi de aproape 2.000 de ani se distrugeau daca cineva incerca s

- Armata israeliana a cerut rezidenților din orașul Gaza și din partea de nord a enclavei asediate sa se evacueze in zona al-Mawasi, in vestul guvernoratului Khan Younis din sud.Recent, au extins zonele catre care se indreapta avertismentele. In cea mai recenta emisiune, aceștia cer evacuarea mai multor…

- Oamenii legii anunța restricții de circulație pentru maine, 17 octombrie 2023, pe mai multe tronsoane de drumuri din centrul capitalei. Se intampla din motivul desfașurarii, la Paltul Republicii, a Summit-ului „Platforma de Sprijin pentru Moldova”.

- Aproximativ 35.000 de persoane s-au inghesuit in incinta principalului spital din orasul Gaza, cautand refugiu inainte de asteptata ofensiva terestra israeliana, spun oficialii medicali, scrie news.ro. Mohammad Abu Selim, directorul general al spitalului Shifa - cel mai mare din Fasia Gaza…

- Amin Zahra, medic israelian stabilit in Romania, a postat un mesaj special pentru copilul sau nenascut. Il roaga sa mai intarzie venirea sa pe lume avand in vedere ce se intampla pe mapamond. „Dragul meu copil nenascut, daca ma auzi ți-aș spune sa mai stai acolo unde ești, sa iți mai amani puțin venirea…

- Fenomenul meteo El Nino revine și va aduce temperaturi in creștere, in Chile, in urmatoarea perioada. Cel mai probabil, Chile se va confrunta cu temperaturi mai ridicate decat media, in urmatoarea vara din emisfera sudica, din cauza fenomenului meteorologic El Nino, potrivit prognozelor oficiale. Oamenii…