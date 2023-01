Ieșit să ”vândă iarbă” pe o stradă din Bistrița, prins de polițiștii locali Un tanar este cercetat de polițiști, dupa ce a fost prins imn flagrant. Acesta se afla aseara pe o strada din Bistrița, avand asupra lui o substanța verde și aparat de marunțit. Un echipaj al poliției locale patrula aseara, dupa ora 19.00, pe strada Avram Iancu din Bistrița. La un moment dat au observat un tanar care se plimba ”suspect” pe partea carosabila. L-au legitimat și au trecut la control corporal, tocmai datorita comportamentului acestuia. Așa au descoperit polițiștii locali ca tanarul avea asupra lui un grinder de marunțit și o substanța vegetala verde – galbuie. Mai mult, pe baza comportamentului,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

