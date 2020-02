Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a inaugurat sambata, 1 februarie, prima zi fara Regatul Unit in Uniunea Europeana cu un mesaj care face referire la filmul "Viata lui Brian", al celebrului grup de comedianti britanici Monty Python, informeaza EFE, potrivit Agerpres. "Priveste mereu…

- Imnul european, "Oda Bucuriei" de Beethoven, a urcat vineri in topul descarcarilor din Marea Britanie, intr-un moment in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana, informeaza France Presse potrivit Agerpres. Dupa trei ani de opozitie acerba intre pro si anti-Brexit, cele doua tabere s-au infruntat…

- Un susținator al Brexitului a incendiat, vineri, steagul UE lânga Downing Street, în centrul Londrei, în timp ce alții i-au batjocorit pe manifestanții pro-UE cu câteva ore înainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul cumunitar, relateaza Reuters. Aproximativ 200-300…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Brexitul ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Uniunea Europeana, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, politicianul britanic Nigel Farage, in ultima sa interventie in calitate de eurodeputat, relateaza Press Association, potrivit Agerpres.In dezbaterea…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Speranța de viața in Romania este printre cele mai scazute din Uniunea Europeana și, deși a crescut din 2000, ramane cu aproape șase ani sub media UE, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene, care vizeaza starea sanatații in Uniune.

- Statele Unite si Uniunea Europeana si-au exprimat sprijinul luni fata de zecile de mii de manifestanti antiguvernamentali care protesteaza in Georgia de saptamana trecuta impotriva respingerii unei reforme electorale promise de putere, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Intr-un comunicat…