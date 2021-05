Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, initiatorul proiectului Super Ligii europene de fotbal, sustine in continuare demersul afirmand ca el este necesar in conditiile in care fotbalul este grav avariat si precizeaza ca nu va fi cu circuit inchis, scrie DPA. „Super Liga nu merge impotriva…

- Marea pasiune a fostului premier Sorin Grindeanu, matematica, nu-l lasa liniștit nici in opoziție. Conform propriilor socoteli, de la preluarea guvernarii de catre liberali și pana in prezent s-ar fi angajat 18.000 de „pile” in administrație. Metodologia de calcul ramane secreta. Intr-o postare, Sorin…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații le-ar caștiga detașat, cu o treime din voturi. Distanța fața de a doua poziție, ocupata de liberali, ar fi de 12 procente. Conform ultimului sondaj CURS, daca duminica ar avea loc alegeri, partidele ar urma sa obtina urmatoarele scoruri:…

- SUA au renunțat la intenția de a desfașura doua nave de razboi in Marea Neagra, deși cerusera deja Turciei permisiunea de a traversa stramtorile, potrivit Reuters. Presa din Turcia, citata de Reuters, susține ca ambasada SUA la Ankara a informat saptamana trecuta ministerul de Externe al Turciei cu…

- ”Poate va loveste un tractor pe strada. Poate da întâmplator peste dumneavoastra" - a fost replica primarului PSD din Focșani Cristi Misaila catre viceprimarul PNL Ana Maria Dimitriu, dupa ce aceasta i-a atras atenția ca administratia locala a cumparat tractoare la preturi mai…

- Razvan Cherecheș, cunoscut in mediul online drept „profu’ de sanatate publica”, a renunțat la postul de consilier onorific din Ministerul Sanatații dupa doar cinci saptamani in care a ocupat aceasta poziție. Cherecheș a anunțat pe Facebook faptul ca și-a inaintat miercuri demisia din funcția de consilier…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca se fac demersuri pentru a exista o testare non-invaziva in școli, mult mai ușor de acceptat pentru parinți. Ministrul Educației a facut mai multe afirmații, in direct, la Digi24, la un an de la debutul pandemiei. De atunci și pana in prezent, au fost…

- Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista ”consecințe grave” pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație,…