- Lungmetrajul documentar ''Iesirea trenurilor din gara'', regizat de Radu Jude si istoricul Adrian Cioflanca, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 18 iunie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Iesirea trenurilor din gara" este un film de montaj compus in intregime…

- The documentary "Iesirea trenurilor din gara" (The Exit of the Trains), directed by Radu Jude and historian Adrian Cioflanca, will premiere in Romanian cinemas on June 18. "The exit of the Trains" is a documentary essay composed entirely of archive photographs and documents of the Iasi Pogrom…

- Lungmetrajul documentar „Iesirea trenurilor din gara”, regizat de Radu Jude si istoricul Adrian Cioflanca, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 18 iunie 2021, potrivit unui comunica remis News.ro. Documentarul, care a avut premiera mondiala anul trecut la Festivalul International…