Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day. La Cluj, ENEL are mii de abonați. Potrivit legii, in termen de la 90 de zile de la notificare, abonații companiilor de deistribuție de gaze naturale sau…

- Șoferii din Romania care conduc mașini hibrid vor avea surprize neplacute la inceputul anuli viitor, deoarece nu vor mai putea sa beneficieze de unul dintre avantajele pe care le aveau pana acum. Ce se va intampla cu mașinile lor, incepand cu anul 2023.

- Guvernul vine cu vești noi pentru romani. Ministrul Finanțelor a venit dupa ședința de astazi, 5 octombrie, cu noi informații despre contractele part-time ale oamenilor. Acesta a menționat ca a existat o creștere in cazul lor in ultima luna, astfel ca vor exista cateva schimbari in ceea ce le privește.

- Fericirea romanilor care au trecut cu ratele la IRCC nu va mai dura mult. In prezent, cei care au creditele calculate cu indicele ROBOR suporta dobanzile majorate, dar in 2023 vine randul clienților IRCC. Acest indice se calculeaza decalat la 6 luni, asfel ca anul viitor se va dubla, iar ROBOR va scadea,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va continua, probabil, actiunile de informare si educare in vederea cresterii conformarii fiscal voluntare la nivel national in randul persoanelor fizice, dar ar trebui sa ne asteptam si la controale mai intense, conform unei analize realizata de EY…

- Laurențiu Reghecampf, somat sa revina de urgența in Romania. Scandalul dintre antrenor și fosta soție, Anamaria Prodan, este departe de a se fi terminat. Așadar, ce se intampla acum in procesul de divorț al celor doi, vedeți in randurile de mai jos. Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghecampf de…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat joi seara, la Romania TV, ca cererea procurorilor PICCJ de a-l achita pe 'Portocala' - fostul procuror DNA Ploiești, Mircea Negulescu, acuzat de mai multe fapte de cercetare abuziva, constrangerea martorilor și abuz - reprezinta un „mesaj politic foarte serios"…

- Nr. 1064687 din 01 septembrie 2022 INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU APEL LA PARTICIPANTII LA TRAFIC: RESPECTAREA LEGISLATIEI RUTIERE SALVEAZA VIETI Actiunile politistilor de la rutiera au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulatie de catre toti…