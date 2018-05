Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor a acordat Parlamentului britanic dreptul de a bloca Brexitul fara acord, aplicand o noua lovitura Guvernului May, dupa ce negociatorul sef al Uniunii Europene (UE) a avertizat cu privire la ”riscul” unui esec al negocierilor, scrie AFP conform News.ro . Majoritara pro-UE, Camera uperioara…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexitul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP.Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…

- Camera Lorzilor i-a aplicat miercuri o noua lovitura premierului britanic Theresa May, refuzand - cu o majoritate clara - sa acorde Guvernului puteri largite in vederea amendarii legislatiei dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters. Camera superioara a Parlamentului…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Este a doua infrangere pentru Theresa May in Camera Lorzilor, in mai puțin de o saptamana. Camera Lorzilor din parlamentul britanic a votat luni în favoarea păstrării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în legislaţia Regatului Unit, după Brexit, informează…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…