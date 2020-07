Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, miercuri, in documentul ce prezinta bilanțul zilnic in Romania al infectarilor, ca dezaproba „actele de politizare a crizei sanitare”, precum și „de negare a...

- In contextul creșterii susținute a numarului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), Guvernul face apel la populatie sa respecte masurile anti-COVID-19. "Rata de conformare fața de masurile de protecție sanitara reprezinta elementul central in gestionarea eficienta a crizei…

- CORONAVIRUS ROMANIA. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 406 apeluri la numarul unic de urgența 112 și 1.023 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetațenilor. Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a susținut ca Romania se confrunta cu un nou val de infectari cu coronavirus, insa situația pacieților in stare grava, internați la terapie intensiva poate fi inca gestionata. De asemenea, ministrul Sanatații a dat asigurari ca, in acest moment, nu ia in calcul varianta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine, sambata, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a atras atentia ca este interzisa organizarea de spectacole in spatii inchise, ca la teatru virusul e ...

