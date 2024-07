Stiri pe aceeasi tema

- Sabin Ilie a fost in vizorul paparazzii-lor de la cel mai tare site de știri mondene, Spynews.ro. Au surprins imagini de senzație cu fostul atacant de la Steaua, in timp ce ieșea dintr-o sala de jocuri, unde a jucat la pacanele, obicei care nu s-a pierdut! Ce a facut acesta dupa ce a plecat.

- Sentința de opt luni de inchisoare a fost data de Judecatoria Sectorului 4 al Capitalei.Adrian Ilie nu va ajunge practic dupa gratii pentru ca a refuzat recoltarea probelor biologice, dar va avea un termen de supraveghere de doi ani, timp in care va trebui sa respecte cu strictețe anumite reguli.El…

- Fostul mare jucator de handbal, Ștefan Birtalan, dublu campion mondial și medaliat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat la varsta de 75 de ani, a anunțat luni CSA Steaua. Ștefan Birtalan și-a inceput cariera de handbalist la Minerul Baia Mare, echipa cu care a promovat inițial in Divizia…

- Ovidiu Popescu (30 de ani), cel mai vechi jucator din lotul campioanei Romaniei FCSB, a postat, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj de adio de la suporterii „roș-albaștrilor” și de la echipa pentru care a jucat din vara anului 2016. Mijlocașul defensiv a anunțat ca se simte pregatit pentru…

- Suporterii de la CSA Steaua au protestat astazi impotriva lui Gigi Becali și a Partidului Social Democrat, la ultimul meci al sezonului, 2-0 cu Concordia Chiajna. In ziua in care FCSB sarbatorește titlul in Superliga, 11 mai, suporterii CSA Steaua au afișat mai multe mesaje de protest, in Ghencea. Ei…

- ​FCSB a caștigat titlul in SuperLiga Romaniei dupa o pauza de 9 ani, iar finanțatorul roș-albastrilor a vorbit despre planurile pentru sezonul urmator. Acesta a avut un mesaj și pentru cei de la CSA Steaua, care au strans puțin peste o mie de spectatori la ultimul meci disputat pe teren propriu.

- Alexandru Bourceanu, fostul capitan de la FCSB, a dezvaluit la GSP Live ca a avut o relație tensionata cu Costel Galca, actualul antrenor al Universitații Craiova. Bourceanu a plecat de la FCSB in februarie 2024, la Trabzonspor. S-a intors in septembrie sub forma de imprumut, cand pe banca roș-albaștrilor…

- Valentin Ceausescu a avut o aparitie rara, la premiera documentarului despre Ilie Nastase, „Nasty”. Iata cum arata acum Valentin Ceausescu, la 76 de ani. Fiul dictatorilor Nicolae si Elena Ceausescu a fost mereu apropiat de Ilie Nastase. Valentin Ceausescu a mers acum sa isi sustina prietenul, la premiera…