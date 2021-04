In loc sa foloseasca la repararea drumurilor, banii publici ajung sa fie dati ca despagubiri soferilor care-si rup masinile in gropi. Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a fost condamnata sa plateasca peste 20.000 de lei unui sofer, in loc sa cheltuiasca 100 de lei pentru a astupa o groapa dintr-un drum judetean. Pagubitul ceruse chiar mai mult, dar judecatorii au apreciat ca s-ar depasi valoarea masinii. Incidentul, in toiul noptii In (...)