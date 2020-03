Ieşenii veniţi din Europa fug de izolare Iesenii nu vor pur si simplu sa stea in izolare, chiar daca unii dintre ei au venit din Occident ca sa scape de Coronavirus sau pentru ca nu mai aveau un loc de munca. Primarii localitatilor din judet au facut o statistica cu iesenii sositi din tarile in care lucrau, iar cifrele sunt surprinzatoare. Cu toate ca in judetul Iasi au sosit peste 5.000 de persoane din strainatate, abia daca stau in izolare 1.000 de persoane. Autoritatile nu au o cifra a numarului celor sositi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetene iau masuri in contextul noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 869 de persoane aflate in izolare la domiciliu au fost verificate de oamenii legii. Pentru aceasta actiune, au fost angrenati 348 de agenti din cadrul IPJ Constanta, politisti ai Garzii de Coasta, jandarmi din IJJ…

- 4 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, astazi, la Centrul Regional de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a anuntat managerul Carmen Dorobat. Cele 4 cazuri sunt din zona Moldovei si se adauga celor 168 anuntate de Grupul de Comunicare Strategica. 9 persoane au fost declarate…

- Spania a ajuns a doua tara din Europa grav afectata de coronavirus, dupa Italia. Autoritatile au anuntat ca luni la pranz se inregistrau 9.191 de persoane infectate, dintre care mai bine jumatate in Madrid. 309 persoane au murit, in timp ce 540 au fost declarate vindecate. Mortalitatea se…

- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Peste 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in ultima saptamana in regiunea Lombardia din Italia, regiune care include capitala financiara a Italiei, Milano, in zona inregistrandu-se 10 decese. Pe intreg teritoriul Italiei, peste 400 de persoane au contractat boala, inregistrandu-se…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…