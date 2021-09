Ieşenii sunt afectaţi de remanierile prim ministrului Cîțu (P) Odata cu scandalul care a zguduit scena politica romaneasca, prim ministrul Florin Citu a decis sa remanieze toti prefectii si subprefectii USR din tara. De aceasta masura nu a scapat nici subprefectul Judetului Iasi, Stefan Tanasa. Deja pe retelele de socializare si nu numai sunt foarte multe voci care critica cu vehementa aceasta decizie, intrucat opinia publica considera ca presedintele USR PLUS Iasi, Stefan Tanasa a luptat si a facut foarte multe pentru ieseni din pozitia de subprefect, pe care a ocupat-o pana in urma cu o saptamana. Initiative si demersuri concrete pentru ieseni Una dintre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

