- Anchetatorii din Iasi s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea bolilor dupa ce, pe retelele sociale, au fost postate imagini din curtea unei biserici din Iasi unde s-au inghesuit mai multe persoane.

- Un consilier local din Campulung Moldovenesc este cercetat penal dupa ce a postat in mod ilegal o lista cu personalul medical al spitalului din localitate infectat cu COVID 19, pe rețeaua de socializare Facebook.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au deschis un dosar penal pentru ...

- 1. Pana la acest moment, un numar de 72 persoane venite din Italia au fost plasate in carantina in spatiile special amenajate. Acestea au ajuns in judetul Iasi prin convoaiele organizate dinspre punctele de trecere a frontierei din zona de Vest dar si prin Aeroportul Iasi. Toate persoanele sunt…

- Maria Olteanu, o pacienta de 61 de ani din localitatea Melinești, județul Dolj, a fost internata in Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Pe 30 ianuarie s-a sesizat dispariția acestei persoane.

- Politia a deschis un dosar penal dupa ce o tanara in varsta de 28 de ani din localitatea Aricestii Rahtivani, insarcinata in luna a noua, a fost gasita decedata in locuinta sa, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare,…

- Un tanar din Radești s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis și sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.30, polițiștii Postului de Poliție Radești l-au depistat pe un barbat de 31 de…

- Cristina Topescu a fost gasita moarta, duminica seara, in locuinta ei. Regretata jurnalista s-a stins din viata la doar 59 de ani. In cazul sau, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- Scene șocante au fost filmate de un barbat din comuna Poșta, județul Galați, unde o fetița de 7 ani, batuta și lasata sa inghețe de frig in gradina de mama sa, bauta, este salvata de un vecin. Copila țipa și spune ca nu vrea sa se intoarca la parinți. Poliția a deschis un dosar penal in acest caz,…