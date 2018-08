Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a mai facut doua transferuri: i-a adus pe ghanezii Dwubeng și Bekui. FC Politehnica Iași continua campania de achiziții. Moldovenii i-au ochit pe George Dwubeng și pe Lawson bekui, care, conform ghanasoccernet.com, au dat probe și le-au trecut, fiind pastrați de antrenorul Flavius Stoican.…

- Poli Iasi si Astra Giurgiu, doua dintre performerele primei etape din acest sezon se intalnesc sambata, de la ora 21:00, pe stadionul din parcul Copou, in runda a doua stagionala. Echipa din Iasi a obtinut o remiza alba in Banie in runda inaugurala

- Din dorinta de a-i vedea la lucru pe jucatorii care nu au evoluat in meciul de luni, contra Craiovei, antrenorul Flavius Stoican a programat miercuri seara, in Copou, un amical cu divizionara a treia CSM Roman. Poli Iasi s-a impus cu

- FC Politehnica Iasi, noua titulatura a clubului din Copou din sezonul care va incepe in curand, a remizat cu formatia iraniana Tractor Sazi, scor 2-2 (1-1), miercuri, in penultimul amical disputat in cantonamentul de la Bolu, in Turcia

- CSM Politehnica Iasi a pierdut in primul amical al verii susținut la Boulou in Turcia. Formatia pregatita de Flavius Stoican a cedat disputa cu Neftci Baku, grupare care s-a situat pe locul III in prima liga a Azerbaijanului, cu 3-1 (1-0). Azerii au deschis scorul in minutul 23, dar CSM Poli Iași a…

- Flavius Stoican, antrenorul principal al CSM Poli Iași a sunat astazi adunarea in Copou. Jucatorii moldoveni se vor prezenta la stadion la ora 17:30 dupa care vor da drumul startului pregatirilor in vederea noului sezon competițional care va debuta pe 22 iulie. „Fata de sezonul trecut i-am pierdut pe…

- Flavius Stoican declarase in urma cu cateva zile ca si-l doreste foarte mult la CSM Poli Iasi pe atacantul camerunez Abang (21 de ani), de la Astra Giurgiu. ”Cu Abang alaturi de febletea mea Andrei Cristea in atac putem face lucruri frumoase”, spunea Stoican. Dupa ce a aflat din presa de…

- FCSB, CS U Craiova si Real Zaragoza sunt cele trei clubului care si-l disputa in acest moment pe mijlocasul albanez al echipei CSM Poli Iasi, Kamer Qaka (23 de ani). Cele trei grupari sunt singurele care au trimis oferte scrise pe adresa clubului din Copou, iar oficialii analizeaza cu atentie toate…