Ieșenii pot vizita Expoziția Internațională – Portret „Bacovia 140” în Copou Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași gazduiește incepand de astazi Expoziția Internaționala – Portret „Bacovia 140”, dedicata implinirii a 140 de ani de la nașterea poetului George Bacovia. Intregul proiect este realizat de graficianul bacauan Mihai Victor Eugen și este rezultatul a patru ani de munca in care 200 de artiști au creionat lirica bacoviana prin intermediul caricaturii. In cadrul Galeriei „La Gard” din Copou vor fi expuse 56 de lucrari. Expoziția Internaționala – Portret „Bacovia 140” reunește 350 de lucrari, realizate clasic sau digital, și se va desfașura simultan… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

