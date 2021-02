Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 28 februarie 2021, sosirea primaverii este marcata printr-un nou eveniment desfașurat in jurul Tramvaiului Marțișorului. Incepand cu ora 11, in rondul din Targu Cucu va avea loc momentul artistic „Poezie și folk” susținut de invitații speciali George Marici (actor și interpret) și Adrian Bezna…

- Cand vine vorba de servicii de streaming muzical, una dintre cele mai mari diferențe dintre Apple Music și Spotify este ca acesta din urma ofera utilizatorilor opțiunea de a asculta gratuit in schimbul anumitor limitari și reclame. Spotify este in prezent lider in materie de streaming muzical. Ar putea…

- Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova, intalneste astazi, de la ora 20.00 (live text pe gds.ro), pe stadionul „Emil Alexandrescu“, pe Poli Iasi, ultima clasata. Partida conteaza pentru etapa 21 din Liga 1 si va fi arbitrata de Lucian Rusandu (Sfantul Gheorghe). Acesta va fi ajutat la cele doua…

- Dupa primele sale doua mandate ca antrenor, la Voluntari II si la Rapid, fostul atacant a ajuns pe banca unei formatii de Liga I, la inceputul acestui sezon. Si ce a facut in Copou se poate cataloga doar ca un dezastru fotbalistic!

- Ieșenii au auzit o bubuitura la ora 11:00. Imediat, in zona Copou spre Breazu s-a ridicat un nor uriaș de fum. UPDATE Un cort uriaș in care erau organizate evenimentele a sarit in aer. UPDATE Intr-adevar, la Castel s-a produs o explozie, dar, din fericire, nu au fost persoane ranite. „In jurul orei…

