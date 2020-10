Stiri pe aceeasi tema

- Salajenii care vor sa-și cumpere vechime in munca in vederea obținerii dreptului la pensie pentru limita de varsta pot sa incheie contract de asigurare sociala la Casa Județeana de Pensii (CJP) Salaj.

- Veste excelenta pentru milioane de romani. Cu puțin timp in urma, șeful Cancelariei prim-ministrului a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgența de catre Guvern, conform careia o categoie mare de romani va putea sa-și cunpere ani de vechime pentru a ieși mai repede la pensie. Cine iși va putea cumpara…

- In jur de 40.000 de pensionari din judetul Iasi traiesc la limita saraciei, cu doar 800 de lei (165 euro) pe luna. Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari (care ii ajuta sa atinga acest prag) era, in august 2020, de 39.298 de persoane, potrivit datelor transmise de Casa Judeteana…

- Ministerul Muncii a publicat in transparenta decizionala un proiect de ordonanta de urgenta prin care persoanele fizice vor putea sa isi cumpere vechime la pensie In prezent, nu este reglementat acest aspect De la 1 septembrie 2021 noua Lege a Pensiilor va intra in vigoare Ordonanta va acoperi vidul…

- Reluarea procedurii prin care persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public, iși pot cumpara pana la 6 ani de vechime, s-a luat ca urmare a solicitarii unor romani din tara si strainatate care nu au fost asigurati la…

- Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie, in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient la sistemul public, arata un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul Muncii.

- Vasluienii care vor sa iasa la pensie trebuie sa știe ca, de acum inainte, nu vor mai fi nevoiți sa faca zeci de drumuri la Casa Județeana de Pensii. Și asta pentru ca dosarul de pensionare poate fi trimis pe e-mail. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a asigurat ca acesta…

- Multi ieseni se plang de faptul ca scarile rulante din pasajul de la Hala Centrala nu functioneaza corespunzator. "Ziarul de Iasi" a verificat ieri (duminica) acest aspect si a constat ca scarile cu iesire catre piata de la Hala Centrala si cele de la Tribunal functioneaza pe cand cele care au iesirea…