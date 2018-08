Ieşenii au la dispoziţie mai multe locuri de muncă în străinătate. Ce posturi caută europenii Oferta de astazi este valabila in perioada 8-15 august si cuprinde 80 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 1.197 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime. „Avem disponibile 457 posturi in servicii, dintre care 90 in comert, 79 in hoteluri si restaurante, 5 in transporturi si 283 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 157 de posturi in confectii, 486 in constr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

