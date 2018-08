Ieșeni, urcați în tramvaie chiar dacă nu aveți bilet! QR vă așteaptă "Aseara (19 august-nota redactiei) am avut placuta surpriza sa vad lipite in tramvaiul 9 coduri QR si instructiuni cum pot cumpara biletul online", a spus un cititor ZDI. Dar, dincolo de confortul de a avea posibilitatea de a procura bilet cand tonetele sunt inchise sau nu exsta in statii, acesta nu a putut sa nu remarce doua neajunsuri. "Codurile sint lipite intre geamuri si trebuie sa-i rogi pe calatorii care stau pe scaun sa-ti faca loc pentru a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

