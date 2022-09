Ieseanul Marin Chirazi este campion mondial la judo – categoria 73 de kg

Marin Chirazi (56 de ani, categoria de greutate 73 kilograme), sportiv al CS POLITEHNICA IAȘI, a cucerit joi medalia de aur la Campionatele Mondiale de judo pentru veterani, de la Cracovia, incheind inainte de limita trei din cele patru partide susținute. La categoria sa de varsta s-au prezentat 21 de concurenți, cu varste cuprinse intre 54 și 59 de ani. In turul al II-lea al Grupei D, Chirazi a dispus de elvețianul Jean-Marc Edder (56 ani), iar in cap de grupa l-a invins pe norvegianul Gunnar Heffermehl (58 de ani) și a obținut astfel calificarea in semifinale. In penultimul act l-a intrecut…