- Starea barbatului ranit dupa ce a fost lovit la cap de o piatra desprinsa dintr-o stanca in Cheile Bicazului este in continuare grava, dar stationara, medicii iesenii precizand ca este prea devreme pentru a vorbi de un prognostic favorabil, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un turist a ajuns la spital, in stare grava, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o piatra desprinsa dintr-o stanca, in Cheile Bicazului. Potrivit IPJ Neamt, este vorba de un barbat de 34 de ani, din judetul Iasi, care se afla impreuna cu mai multe persoane in zona turistica Bicaz-Chei, moment…

- Un barbat a fost ranit, miercuri, fiind transportat la spital, dupa ce a fost lovit de o bucata de stanca in Cheile Bicazului, au informat ISU si IPJ Neamt. Potrivit IPJ Neamt, este vorba de un barbat de 34 de ani, din judetul Iasi, care se afla impreuna cu mai multe persoane in zona turistica Bicaz-Chei,…

- Accident rutier pe DN28, in Letcani, dupa ce o camioneta si un microbuz s-au ciocnit in sensul giratoriu. 9 oameni au ajuns la spital: 4 pacienti au fost transportati la Spiridon, 4 la Neurochirurgie si un adolescent in varsta de 16 ani a fost dus la sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului „Sfanta…