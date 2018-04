Stiri pe aceeasi tema

- „In noaptea de 17 spre 18 aprilie 2018 a fost realizat un transplant pulmonar la Spitalul Clinic „Sfanta Maria” din București. Organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala, in varsta de 46 de ani, la Spitalul Clinic de Urgența București, la ora 01:30, in data de 18 aprilie 2018.…

