Prin rechizitoriul din data de 11.08.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat pentru savarșirea infracțiunilor de pornografie infantila in forma continuata, șantaj in forma continuata, acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integritații datelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos in forma…