In martie 2016, inspectorii municipalitatii au observat o inovatie arhitecturala. Proprietarul unui apartament efectuase lucrari de extindere a balconului de la etajul 1. Pentru a nu se prabusi, extinderea era sustinuta de un stalp metalic. In plus, Vasile Z. isi montase si termosistem pe casa scarii, pentru a izola peretii apartamentului sau. A fost aplicata o amenda, iar ieseanul a fost somat sa reintre in legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire &i (...)