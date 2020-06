Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre angajatii abatoarelor din Germania provin din tari precum Romania, Bulgaria si Polonia, scrie Deutsche Welle, relatand modul de recrutare si salariile pe care le primesc acestia.

- Pandemia de coronavirus a schimbat radical modul in care romanii evaluau locurile de munca disponibile pe piața. Platformele de angajare au dezvaluit care este cel mai cautat element din ofertele de angajare, dupa pandemie.Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara in ultimele doua…

- Continuarea schimbului de bune practici pentru contracararea efectelor COVID-19 in domeniul cultural si finalizarea negocierilor inter-institutionale pentru adoptarea programului Europa Creativa 2021-2027 se numara printre prioritatile de lucru ale presedintiei Consiliului UE, asigurata de la 1 iulie…

- pentru a se intoarce in strainatate De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar și pentru ca au puține variante de transport in condițiile in care cursele aeriene și cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai mulți oameni de afaceri straini sau studenți care invața in…

- In timp ce romanii pleaca la lucru in Germania sau Austria, lucratorii din Sri-Lanka adusi din Botosani la Aeroportul Otopeni spun ca nu doresc sa se intoarca in tara lor de origine, ci vor sa munceasca in continuare in Romania.

- Spiegel: Cea mai mare economie europeana se așteapta la cel mai sever declin din 1950. Berlinul ia masuri economice fara precedent Economia germana va inregistra anul acesta un declin intre 6% si 7%, din cauza impactului pandemiei cu coronavirus, cel mai sever declin din 1950, a scrie revista Spiegel,…

- Ambasadorul roman in Germania, Emil Hurezeanu, a transmis un mesaj pentru romanii care muncesc in aceasta țara, in special pentru lucratorii sezonieri, despre care presa a semnalat ca se confrunta cu o serie de abuzuri din partea angajatorilor germani.Ambasadorul roman in Germania, Emil Hurezeanu, a…

- Romanii plecați la munca agricola in Germania au parte de condiții dificile, iar drepturile și libertațile lor sunt foarte limitate, susține un reprezentant al sindicatelor germane, citat de DW.com. El descrie condițiile de trai și spune ca muncitorii sunt practic prizonieri in baracile unde sunt cazați.