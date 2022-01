Stiri pe aceeasi tema

- Violentele au continuat si ieri in Kazahstan, dar au fost mai putin intense decat in ziua anterioara. Presedintele Tokaev sustine ca tara se confrunta cu o adevarata armata de teroristi, multi dintre ei veniti din afara, insa nu a dat si dovezi in sprijinul afirmatiilor sale. Liderul kazah, care a profitat…

- Vineri dimineata, presedintele kazah Kassim-Jomart Tokaev a declarat ca ”ordinea constitutionala” fost restabilita in mare parte in tara din Asia Centrala zguduita de revolte violente de aproape o saptamana, relateaza Reuters. Potrivit presei internationale ar fi zeci de morti si mii de arestati in…

- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a lansat joi un apel catre toate partile aflate in conflict in Kazahstan, fosta republica sovietica din Asia Centrala zdruncinata de revolte soldate cu victime in ultimele zile, 'sa se abtina de la orice violenta' si a cerut o 'rezolvare pasnica', relateaza…

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, potrivit AFP. Precedentul bilant mentiona 13 morti si 353 de raniti…

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, scrie agerpres.ro.

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara, 6 ianuarie Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, potrivit AFP.Numarul manifestantilor arestati, tot potrivit Ministerului…

- Rusia este prinsa intr-o menghina, la granițele sale. Cu tensiuni mari la frontiera cu Ucraina, explozia a venit din Kazahstan, unde protestele au copleșit intreaga țara, iar guvernul a fost demis. Președintele a cerut intervenția armatei de la Moscova și a decretat starea de urgența in toata țara.…

- Potrivit presei locale, in Alma-Ata, revoltele au afectat 300 de intreprinderi, iar aproximativ 500 de civili, inclusiv 130 de femei și batrani, au fost batuți. Nu este exclus sa existe și morți, revolta fiind in plina desfașurare. De asemenea, a raportat 120 de vehicule arse, inclusiv 33…