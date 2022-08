Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Monica Pop a susținut la Antena 3 ca este de acord cu legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Mai intai Monica Pop a fost intrebata la Antena 3 ce parere are despre ce este in spatele realizarii jucariilor infricoșatoare pentru copii. Aceasta a spus ca persoanele care creeaza…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a transmis pe Facebook luni, 11 iulie, ca „unii sunt eliberați legal” respectandu-se o decizie CCR, iar ea este „arestata ilegal deja de 300 de zile” ca urmare a „incalcarii de catre anumiți judecatori” a altei decizii CCR. Fostul președinte al Camerei Deputaților…

- Cu o zi inainte ca magistrații de la Curtea Suprema sa judece recursul in casatie impotriva deciziei prin care a primit 6 ani de inchisoare, Elena Udrea, aflata la Penitenciarul Targșor, a scris pe Facebook ca „daca dosarul Gala Bute este rejudecat de catre judecatori independenți, singura soluție posibila…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul „Gala Bute”, ca „se pare ca nu exista justitie” pentru ea in Romania sau Bulgaria. Udrea le-a mai spus jurnalistilor, pe…

- Curtea de Apel din Sofia a hotarat ca Elena Udrea (fost ministru al Dezvoltarii), condamnata la sase ani de inchisoare cu executare in „Dosarul Gala Bute”, va fi extradata in Romania, potrivit Antena 3.

- Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia. La inceputul lunii aprilie, Elena Udrea a fugit din Romania, inainte ca…

- Elena Udrea afla in 10 iunie daca va fi extradata in Romania, unde are de executat o pedeapsa de 6 ani de inchisoare, in dosarul Gala Bute. E a fost adusa in catușe in fața instanței. „Sper sa am parte de o justiție dreapta in Bulgaria, de care nu am avut parte in Romania. Se fac presiuni și asupra…