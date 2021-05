Ies la iveală detalii șocante despre bărbatul din Botoșani care și-a sechestrat familia Barbatul din Botosani care si-a sechestrat intreaga familie nu este la prima abatere. Oamenii povestesc ca in urma cu doi ani si-a agresat si bunica. Inarmat cu un cutit, barbatul si-a amenintat sotia si soacra, dar si fetita in varsta de doar trei ani si jumatate . Sotia a reusit sa sune la 112, iar blocul a fost inconjurat imediat de Politie, pompieri, jandarmi, de mascati, dar si de un echipaj medical. „A prezentat-o la geam, am observat ca nu are nicio urma de violenta asupra sa, insa am reusit sa il convingem, chiar am si reusit in final, sa ne predea fetita pentru a fi ferita de orice pericol.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

