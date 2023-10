Ierusalim, pe timp de război. Străzi pustii, magazine și terase închise VIDEO Ierusalim, oraș vizitat, in mod normal, de milioane de oameni, arata acum ca unul bantuit. Strazi pustii, magazine cu obloane trase și terase goale. Ierusalimul, de obicei capitala plina de viața a Israelului; cu turiști și pelerini, baruri și politicieni, a devenit pustiu pe fondul razboiului din Gaza. Cartierele care sunt adesea pline de viața sunt nemișcate noaptea, fara trafic și fara copii care sa se joace in locurile de joaca. Orașul a fost ținta rachetelor Hamas incepand de sambata. Cu școlile anulate, copiii sunt acasa. Numeroși barbați au fost chemați in cadrul IDF, in timp ce randurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

