- Politistii doljeni au tras focuri de arma pentru prinderea unui adolescent in varsta de 15 ani, care se afla la volanul unei masini si care a refuzat sa opreasca la semnal. Urmarirea s-a intins pe sapte kilometri, iar in urma folosirii armelor nu au fost persoane ranite, potrivit news.ro. Fii…

- Politia canadiana a anuntat luni ca a arestat un suspect si a inregistrat mai multe persoane ranite in urma unor incidente cu focuri de arma in orasul Langley, de langa Vancouver, transmite AFP.

- Un accident in care au fost implicate un autobuz și un autoturism a avut loc sambata dimineața pe DN 13, in județul Brașov. Patru persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- 12 persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut in Dambovița. Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de un autoturism pe DN 1A, in localitatea Cocani. Victimele au fost transportate la 4 unitați medicale din București.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost…

- Cinci persoane care calatoreau intr-un microbuz au fost ranite, miercuri, dupa ce microbuzul in care se aflau opt pasageri si soferul a fost lovit de un autotren si a ricosat intr-o caruta, pe Drumul National 1A, in judetul Dambovita, scrie News.ro. Accidentul s-a produs in localitatea damboviteana…

- Doua persoane au murit si trei au fost ranite grav dupa ce a rasturnat un autobuz care transporta cincisprezece persoane la locul de munca, miercuri, in orasul sevillian Pedrera.Primarul orasului, Antonio Nogales, a confirmat la scurt timp dupa aceea ca sunt doi imigranti de nationalitate romana care…