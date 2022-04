Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, pe 17 aprilie, doua sarbatori importante sunt celebrate de creștinii din lumea intreaga: credincioșii catolici și reformați sarbatoresc Invierea Domnului, iar ortodocșii, Floriile sau Duminica intrarii Domnului in Ierusalim. Dupa doi ani de restricții din cauza pandemiei, milioane de…

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile. Duminica Floriilor sau Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim simbolizeaza pentru credincioși triumful asupra morții din duminica urmatoare, adica cea a Invierii. In plus, pe langa simbolistica…

- Duminica Floriilor, zi de mare sarbatoare pentru creștinii ortodocși. Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), și este cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. Cu ziua de Florii incepe ultima saptamana…

- Duminica Floriilor este ultima sarbatoare importanta pentru creștini, inainte de Invierea Domnului. In fiecare an, sarbatoarea Floriilor sau Intrarea Domnului in Ierusalim cade cu o saptamana inainte de Invierea Domnului Iisus Hristos. Asadar, data in care pica Floriile este diferita. Sarbatoarea Floriilor…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Floriile. Duminica Floriilor este ziua in care se praznuieste intrarea Mantuitorului in Ierusalim. De Florii, an de an, aproximativ un milion si jumatate de romani isi celebreaza onomastica, fie ca se numesc Florentina, Florica, Florin, Violeta,…

- TRAIRE… Credincioșii catolici din municipiul Husi au sarbatorit in aceasta noapte Invierea Domnului! Aceștia au venit in numar mare in cele doua Biserici din oraș, Sfantul Anton – din centrul orașului și Nașterea Sfintei Fecioare Maria, din cartierul Corni, iar atmosfera in lacașe a fost una deosebit…

- Creștinii catolici sarbatoresc duminica Invierea Domnului. Dupa 2 ani de pandemie, Papa Francisc a condus vineri seara, la Roma, devoțiunea Drumul Crucii, in fața a zeci de mii de oameni. Astazi, la Ierusalim, a fost oficiata slujba speciala pascala in Biserica Sfantului Mormant.

- La 40 de zile de la Craciun, pe 15 februarie, creștinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc Intampinarea Domnului, numita in popor și Stretenia (dupa numele vechi slavon). In credința populara aceasta zi mai este cunoscuta sub denumirea de „Ziua Ursului”.