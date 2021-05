Mihail cere public ajutorul fanilor. Cel ce a lasat marele succes ”Ma ucide ea” se declara infrant de efectele pandemiei. A ajuns la nivelul in care rusinea nu-l mai impiedica sa ceara ajutor și apeleaza la donații. In urma cu cinci ani avea intreaga țara la picioare, iar marele sau succes i-a adus zeci de spectacole dar și incasari generoase. Vremurile au apus, in plus, a intervenit in planurile sale artistice și blocarea activitații muzicale din cauzele sanitare cunoscute. Il regasim pe Mihail in postura in care cere ajutorul admiratorilor muzicii sale. Mihail, solistul cu origini basarabene,…