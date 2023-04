Stiri pe aceeasi tema

- „Vacanța Mare” s-a bucurat de un succes enorm la sfarșitul anilor ’90, iar numele lui Mugur Mihaescu este inca legat de acest grup de umor care umplea salile de spectacol pana la refuz. Iar acest succes a insemnat sume foarte mari de bani in contul liderului trupei. Mugur Mihaescu și-a inceput cariera…

- Mugur Mihaescu a vorbit despre banii caștigați in perioada „Vacanța Mare”. Actorul spune ca in doi ani de contract cu Kanal D a caștigat mai mult decat in 8 ani de colaborare cu PRO TV. Mugur Mihaescu și-a inceput cariera in 1988 odata cu grupul de umor „Vacanța Mare”. Impreuna cu trupa a susținut spectacole…

- Barcelona a triumfat duminica seara in El Clasico, 2-1 cu Real Madrid, spre bucuria fanilor prezenți pe Camp Nou. Printre cei aproape 100.000 de fani prezenți pe arena din Barcelona s-a aflat și Geanina Ilieș fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1 și una dintre cele mai cunoscute vedete…

- Dan Negru implinește 52 de ani, pe 23 februarie. Aproape 30 i-a dedicat televiziunii. I se mai spune „Regele Audiențelor”, dar și „Regele Zgarciților”. Vedeta postului Kanal D ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, in cat timp și-a negociat transferurile in televiziune, dar și de ce…

- Dupa ce a trecut printr-un divorț și mai multe controverse legate de fostul partener, iata ca lucrurile s-au așezat cum nu se poate mai frumos pentru o vedeta, care a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, chiar de Ziua Indragostiților.

- Alina Pușcaș, in varsta de 37 de ani, și-a tatuat sprancenele fir cu fir, iar rezultatul este spectaculos. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini, alaturi de care a transmis un mesaj pentru admiratoarele ei. „Sa imi fac retușul la sprancene, știu ca sunteți foarte multe care aveți probleme…

- Florin Piersic implinește astazi, 27 ianuarie, varsta de 87 de ani. Dan Negru i-a transmis un mesaj public marelui actor pe care il apreciaza enorm. Florin Piersic este unul dintre cei mai apreciați actori din Romania, iar astazi implinește varsta de 87 de ani. Dan Negru il apreciaza enorm pe marele…

- Matinalul „Dimineața cu noi” de la Kanal D a deputat anul trecut, pe 14 martie, insa, la scurt timp emisiunea a fost scoasa din grila. Patrizia Paglieri, care facea parte din proiect, a explicat ce s-a intamplat atunci. Show-ul era prezentat de catre Bursucu (35 de ani) și George Tanase (29 de ani),…