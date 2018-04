Ieri Vasluiul a fost Capitala ciclista a Moldovei

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de vasluieni au participat la primul eveniment dedicat bicicliștilor, organizat de Serviciul Poliției Rutiere, cu sprijinul Clubului de Ciclism și Primariei Vaslui. Ieri, organizatoriii evenimentului ”Vasluiul Pedaleaza!”, o inițiativa absolut speciala, au ramas impresionați de numarul mare de…

- In aceste zile, circulatia pe podul de la Maracineni, care face legatura intre Capitala si zona Moldovei, irita la maximum nervii soferilor. Sensul dinspre Ramnicu Sarat este macinat de gropi adanci si din acest motiv se circula si cu 2 km/h.

- Parinții juniorilor de la echipa de baschet U13 a ”cainilor”, campioana naționala, au formulat o scrisoare deschisa in care-l ataca virulent pe vicepreședintele CS Dinamo, Marian Ștefan! Aflat in conducerea CS Dinamo din februarie 2013, cand a preluat postul de vicepreședinte și șef al sporturilor…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si -18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. „De…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a fost chemat astazi la Secția 9 de poliție din Capitala ca urmare a unei plangeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, Marin Bucurescu, Alexandru Stici și Marcel Paraschiv. Toți reclama ca…

- "Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit un simbol al Micii Uniri, care e de fapt primul si cel mai important pas spre Marea Unire. Este extrem de importanta o recunoastere a rolului pe care l-au jucat Iasiul…