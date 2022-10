Ieri Miss România, astăzi Bianca Brad îl cântă pe Dumnezeu! Incredibil, ieri și-a făcut apariția la un concurs de muzică bisericească Bianca Brad, candva una dintre cele mai frumoase femei, calitați pentru care a primit ”Miss Romania”, astazi evlavioasa ce ii inalța cantece lui Dumnezeu. Ajunsa la 54 de ani, actrița laudata pentru ca a reușit sa-și pastreze silueta și aspectul tineresc chiar și la 32 de ani de cand a caștigat cel mai important concurs național de miss, a uimit chiar și inalte fețe prezentandu-se la festivalul concurs de muzica bisericeasca ”Laudați pe Domnul” ce se desfașoara la Palatul Patriarhiei din București. Pe ce cheltuie cei mai mulți bani Denise Rifai. ”Am gusturi și placeri costisitoare” Alaturi de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

